Ufficiale L'ex Campobasso Maldonato scende in Serie D. Ha firmato con la Pistoiese

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pistoiese "rende noto il tesseramento di Luis Alberto Maldonado Morocho, centrocampista svincolatosi dal Campobasso. Il classe ’96, proprio col Campobasso, ha vinto l’anno scorso il campionato di Serie D, iniziando dunque questa stagione fra i professionisti. Per lui, in totale, quasi 100 presenze in Serie C e più di 150 nel campionato di Serie D in carriera".