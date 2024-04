Ufficiale Livorno, ancora un ribaltone in panchina. Via Fossati, squadra a Pascali

vedi letture

Ancora un ribaltone in casa Livorno, con la dirigenza amaranto che, dopo il pareggio contro il Montevarchi - si legge in una nota ufficiale -, "ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Fabio Fossati. Si ringrazia il mister per il lavoro svolto in tale frangente, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Inoltre si comunica la promozione ad allenatore in Prima Squadra di Niccolò Pascali, il quale ha iniziato la stagione sportiva corrente alla guida della formazione degli Juniores Nazionali".

È altresì resa nota "la nomina di Matteo Brisciani, fino ad oggi collaboratore di mister Pascali, come allenatore della Juniores Nazionale".