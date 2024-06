Ufficiale Genoa Women, Fossati nuovo allenatore: sarà il successore di Antonio Filippini

Il Genoa Women ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Fabio Fossati il tecnico che sostituirà Antonio Filippini alla guida della formazione femminile rossoblù. Protagonista della promozione in C nel 2018 dell'Albissola, Fossati si cimenterà alla guida delle Grifoncine impegnate nel campionato di Serie B. A darne l'annuncio il club con un post su Instagram:

"Fabio Fossati nuovo tecnico del Genoa Women. Ex allenatore di Livorno, Vado, Sestri Levante tra le altre, nella stagione 2017/18 è stato protagonista della storica promozione dell’Albissola in Serie C. Dal 1º luglio guiderà la prima squadra femminile rossoblù. In bocca al lupo Mister".