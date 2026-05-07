Mestre, risoluzione consensuale con mister Perticone. Il futuro sarà al Cittadella?
Nelle scorse settimane il nome di Romano Perticone, quest'anno sulla panchina del Mestre in Serie D, era stato accostato a quella del Cittadella, club in cui ha militato dal 2019 al 2023 incarnando i valori del club. Un'ipotesi che ora potrebbe prendere più piede, anche se la squadra veneta è impegnata nei play off promozione in Serie C, visto che il classe '86 ha risolto il legame con il suo attuale club.
Questa la nota della società veneziana:
"L’Associazione Calcio Mestre comunica che, di comune accordo tra le parti e secondo le decorrenze prestabilite, si è concluso il rapporto professionale con mister Romano Perticone.
La Società desidera rivolgere a mister Perticone un sentito e sincero ringraziamento per il lavoro svolto alla guida della Prima Squadra, affrontato con grande professionalità, impegno quotidiano e forte attaccamento ai colori arancioneri.
A Romano Perticone vanno quindi la riconoscenza e la stima dell’intera Società, con l’augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".