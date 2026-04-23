TMW Cittadella, idea Perticone per la prossima stagione. Mestre su Pagan dell’Este

Al Cittadella dal 2019 al 2023 da calciatore, Romano Perticone ha incarnato i valori del club.

Poi la nuova carriera da allenatore lo ha portato prima a Treviso e poi a Mestre. E proprio a Mestre Perticone si è messo in mostra proponendo un buon calcio. Così l’ex difensore classe 86 può rappresentare un’idea per il Cittadella che verrà. Il giro di panchine potrebbe portare a Mestre il tecnico dell’Este, Andrea Pagan, nel caso in cui il Cittadella decidesse di riportare a casa Perticone.

Panchine girevoli in D anche per ciò che riguarda il Cjarlins Muzane: nel mirino c’è il tecnico del Brian Lignano, Alessandro Moras.