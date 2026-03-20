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Morrone: "La LND approverà l'Accordo Collettivo per i Ds redatto al 90% da Adicosp"

Morrone: "La LND approverà l'Accordo Collettivo per i Ds redatto al 90% da Adicosp"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 20:48Serie D
Claudia Marrone

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, all'interno della trasmissione A Tutta C, interamente dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto il presidente Adicosp e FIDS Alfonso Morrone, che non ha solo trattato della categoria, ma ha parlato anche di importanti novità normative che ci saranno a breve in Serie D.

Ecco le sue parole: "Parlo come rappresentante dei direttori sportivi, dato che ho l’onore di rappresentare la categoria in Italia e all’estero. Ho avuto già due incontri conviviali con il Presidente Abete e credo che il 24 marzo il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti approverà la bozza dell’Accordo Collettivo per i direttori impegnati nei dilettanti che, al 90%, è stata scritta da Adicosp. Questo è stato un lavoro di tutta l'associazione con i nuovi consulenti giuslavoristi, che hanno redatto questa bozza accolta dalla LND, con qualche piccola modifica. Finalmente avremo l’accordo collettivo e anche in Serie D tutti i direttori - o comunque tutti gli iscritti all’elenco speciale dei direttori sportivi - avranno più tutele. In caso di problematiche, sarà un arbitrato all’interno della LND a salvaguardare gli stipendi dei nostri colleghi, proprio come avviene già in Lega Pro".

A tal proposito, conclude poi: "Ho parlato anche con il presidente Marani, un colloquio molto cordiale, dobbiamo cercare di iniziare a valorizzare i dirigenti italiani. Purtroppo, e questo è un appello che faccio ai presidenti, vediamo spesso dirigenti poco preparati, a partire dai segretari, perché pur di risparmiare qualche soldo, si va a prendere gente priva di competenze, con i bravi segretari che rimangono a casa. La professionalità ha un costo, è vero, ma dobbiamo considerare che direttori e segretari non sono costi, ma risorse per le società di calcio. Ho quindi chiesto a Marani di rinnovare l’accordo collettivo, che è scaduto già da un paio d’anni, e di prevedere una clausola in caso di retrocessione dalla C alla D. Come avverrà nel prossimo accordo collettivo per la promozione, se la squadra vince la D, la stessa cosa deve succedere in caso di retrocessione: i tesserati non possono perdere il posto di lavoro".

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