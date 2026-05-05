Ostiamare, D'Antoni sul suo futuro: "Non ci saranno problemi a proseguire insieme"

Il tecnico dell'Ostiamare David D'Antoni ha parlato della promozione in Serie C della sua squadra: "Le cose si sono incastrate in modo perfetto, siamo orgogliosi del nostro percorso. La società non c'entra nulla con la categoria, i ragazzi hanno dei valori umani incredibili e lo staff è stato bravo a calarsi in questa realtà. In tante non ci davano credito, per questo sono arrabbiati, forse non conoscevano il nostro valore. Futuro? Non credo ci saranno problemi a proseguire insieme.

Che avessimo una rosa di qualità lo sapevamo, la flessione a inizio del girone di ritorno la trovo normale e poi, infatti, ci siamo ripresi. I numeri fino a domenica scorsa erano incredibili. Abbiamo vinto con quasi tutte le squadre della parte destra della classifica, a differenza di Ancona e Teramo che hanno perso qualche scontro del genere. Siamo stati bravi a crearci il vantaggio nelle prime 9 giornate, ha fatto la differenza".