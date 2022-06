ufficiale Dopo il Monterosi, D'Antoni riparte dalla D: è il nuovo tecnico del Cynthialbalonga

vedi letture

Chiusa a novembre scorso l'esperienza in C con il Monterosi, per mister David D'Antoni si aprono le porte della Serie D: è stato infatti annunciato come nuovo tecnico del Cynthialbalonga, formazione romana del torneo dilettantistico.

Ecco la nota:

"La SSD Cynthialbalonga è lieta di annunciare David D'Antoni, nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2022/2023.

Mister D'Antoni, ex centrocampista con una carriera brillante alle spalle, ha continuato il suo percorso professionale ricoprendo il ruolo di allenatore già da diverse stagioni, mettendo a segno obiettivi importanti come il raggiungemento e la partecipazione in Serie C con il Monterosi.

Il Presidente Bruno Camerini insieme a tutto il direttivo da il benvenuto a D'Antoni, augurando al Mister buon lavoro".