Pistoiese, Iorio festeggia la Coppa Italia: "Partiti da zero. Taibi il primo a sposare il progetto"

La Pistoiese ha vinto poco più di 10 giorni fa la Coppa Italia Serie D ed è terza a -4 dalla capolista in campionato, ma con una partita in meno. Sergio Iorio, presidente del club toscano, ha spiegato a Tuttosport la soddisfazione di conquistare un trofeo: "La vittoria di Ancona è stata qualcosa di davvero inaspettato. Siamo partiti completamente da zero, senza nemmeno le chiavi degli uffici dello stadio. Non avrei mai immaginato di poter festeggiare così presto un successo di questo livello".

Un punto di svolta è stato l'arrivo del direttore sportivo Massimo Taibi, che vuole ringraziare: "È stato il primo a sposare il progetto nonostante avesse proposte rilevanti dalla Serie C. La scelta è ricaduta su di lui per dare continuità e costruire il futuro insieme, visto che il nostro obiettivo è riportare il club tra i professionisti".

Iorio sogna in grande, come testimonia il progetto Orange City: "L’obiettivo è creare uno spazio aperto alla città, chiamato così, che includerà campi da allenamento, una palestra, un centro congressi, un ristorante e una sala proiezioni attiva 24 ore su 24. Il tutto sarà sostenuto da un consorzio formato dalla Pistoiese e da imprenditori del territorio