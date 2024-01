Ufficiale Pistoiese, porte girevoli in difesa: arriva Marie-Seinte e Annunziata va all'Alessandria

L’Us Pistoiese 1921 rende noto di aver messo sotto contratto fino al termine della stagione sportiva corrente il calciatore Andrew Delly Marie-Sainte. Di ruolo difensore, il classe ’98 nato a Fort-de-France (capoluogo del dipartimento d’oltre mare francese della Martinica) arriva in arancione da svincolato e in carriera ha collezionato altre esperienze in Toscana, sia a livello di Serie B che di Serie C. Il ragazzo ha infatti vestito le maglie di Prato e Livorno, totalizzando cinque presenze in Cadetteria (tutte con gli amaranto) e 17 in C.

Inoltre, ha fatto parte della Primavera del Napoli. Contestualmente, la Pistoiese comunica la cessione a titolo definitivo di Raffaele Annunziata alla Pro Vercelli.