Pres. Trastevere: "Non presenteremo domanda di ripescaggio in C"

vedi letture

Il pareggio di ieri nel derby capitolino contro l'Ostiamare ha di fatto spento le ultime velleità di promozione del Trastevere, primo in classifica con un ampio vantaggio sulle inseguitrici per buona parte della stagione e poi crollato dalla fine di marzo, con appena nove punti raccolti in dieci partite che hanno spianato la strada al Montevarchi. Il presidente del club romano, Pier Luigi Betturri, ha affermato che non presenterà domanda di ripescaggio in Serie C: "Dobbiamo pensare alle prossime due partite e vincerle entrambe, sperando in un passo falso della capolista - riporta il Corriere dello Sport - Poi penseremo ai playoff, un traguardo importante per la nostra società. In ogni caso, comunque andrà a finire, non faremo domanda di ripescaggio".