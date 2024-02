Ufficiale San Donato Tavarnelle, cambio in panchina. Esonerato mister Collacchioni

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il San Donato Tavarnelle "comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Lorenzo Collacchioni. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Per il mister è stata fatale la sconfitta interna di ieri contro la Sangiovannese, in occasione della 25ª giornata del Girone E di Serie D; raggruppamento che vede la formazione toscana all'undicesimo posto della graduatoria, senza più la speranza di poter tornare in Serie C a margine dei questo campionato.