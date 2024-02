Ufficiale San Donato Tavarnelle, scelto il post Collacchioni. In panchina arriva Brachi

Dopo l'esonero dell'ex Livorno Lorenzo Collacchioni, seguito alla sconfitta interna di domenica contro la Sangiovannese, in occasione della 25ª giornata del Girone E di Serie D, il San Donato Tavarnelle, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, "comunica di aver individuato nella figura di Marco Brachi il profilo del nuovo allenatore della società gialloblu. Il tecnico condurrà il suo primo allenamento con la squadra nella giornata di domani, martedì 20 febbraio, allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa.

60 anni il prossimo 2 marzo, più di 350 panchine per lui con importanti risultati maturati con Scandicci, Real Forte Querceta e Montevarchi, oltre che aver allenato lo Sporting Club Trestina e il Città di Castello. Ultima esperienza in panchina per Brachi con il Pontassieve in Eccellenza dove nelle ultime 2 stagioni ha raggiunto i playoff.

A lui va l’augurio di buon lavoro e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società giallo blu per la stagione 2023-2024".

Di seguito, le sue prime parole da allenatore dei toscani: "Sono entusiasta di tornare ad allenare in serie D e in una piazza dove sono stato più volte accostato come il San Donato Tavarnelle. Ho rinunciato in passato ad alcune panchine di questa categoria per impegni lavorativi. Adesso sono pronto per questa nuova e importante avventura".