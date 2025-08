Ufficiale Dopo 10 giorni Badje lascia il Guidonia e va in prestito all'Ostiamare di De Rossi

Nuova avventura in Serie D per Ismaila Badje. L'attaccante classe 2000, acquistato dal Guidonia nelle scorse settimana, scende di categoria e va in prestito all'Ostiamare. Questo il comunicato del club biancoviola:

"L’Ostiamare ufficializza l’arrivo in prestito dal Guidonia dell’attaccante Ismaila Badje. Innesto importante tra le fila biancoviola con mister D’Antoni che accoglie il classe 2000 reduce da una stagione in cui ha vestito le maglie di Cavese e Lucchese in Serie C prima di trasferirsi al Guidonia. Badje torna così a calcare i campo di Serie D dopo l’ultima esperienza in categoria che lo ha visto vincere il campionato con il Sorrento. Punta duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo è già a disposizione del tecnico D’Antoni per preparare al meglio la nuova stagione"