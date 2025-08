Ufficiale Cambia l'allenatore del ChievoVerona. Allegretti lascia, il nuovo tecnico è Fabrizio Cacciatore

Nel giro di poche ore è cambiata la guida tecnica del ChievoVerona. Il club clivense nel corso del pomeriggio ha annunciato che è stato risolto anticipatamente il contratto del tecnico Riccardo Allegretti, che ha dovuto lasciare il ritiro per motivi familiari che lo terranno lontano dai campi per un periodo di tempo indefinito. Poco fa il Chievo ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Fabrizio Cacciatore, ex calciatore che è stato protagonista dal 2015 al 2019 proprio con la maglia del Chievo. Di seguito la nota del club:

"L’A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabrizio Cacciatore, che da oggi assume ufficialmente l’incarico di allenatore. La scelta della Società è il risultato di un’attenta valutazione, maturata nella convinzione che le competenze, l’approccio e la visione calcistica di Cacciatore siano perfettamente allineati con i valori e le ambizioni del ChievoVerona. La dirigenza ripone grande fiducia nel suo operato e confida che, sotto la sua guida, la squadra saprà affrontare con determinazione le sfide della stagione e puntare a traguardi importanti.

“Desidero ringraziare di cuore i Presidenti e Sergio Pellissier per la fiducia e per aver pensato a me per questo nuovo incarico. È per me un grande onore, oltre che motivo di profondo entusiasmo, poter intraprendere questa nuova avventura. Tornare al ChievoVerona, una società che ha rappresentato tanto nella mia carriera e nella mia vita, è un’emozione difficile da descrivere. Stavolta lo farò in una veste diversa, ma con lo stesso impegno, la stessa passione e lo stesso amore di sempre per questi colori.”

— Fabrizio Cacciatore

Ex calciatore con una lunga e solida carriera nel panorama professionistico nazionale, Cacciatore ha indossato numerose maglie in Serie A e B, lasciando un segno importante proprio con la casacca gialloblù tra il 2015 e il 2019, periodo nel quale ha totalizzato 98 presenze e 4 reti.

Conclusa la carriera da giocatore, ha intrapreso il percorso da allenatore guidando squadre come il Caldiero in Serie C e successivamente Montecchio Maggiore e Treviso in Serie D, distinguendosi per capacità gestionali e competenza tattica.

Il Presidente Pietro Laterza, il Vicepresidente Luigi Tavernise e tutta la Società danno il più caloroso benvenuto a Fabrizio Cacciatore, augurandogli buon lavoro e i migliori successi in questa nuova ed entusiasmante avventura con la maglia gialloblù.

La data e il luogo della presentazione ufficiale alla stampa saranno comunicati nei prossimi giorni".

Questo invece il comunicato con cui il ChievoVerona ha annunciato la separazione con Riccardo Allegretti

"L’A.C. ChievoVerona comunica che l’allenatore della Prima Squadra, Riccardo Allegretti, ha lasciato anticipatamente il ritiro di Sauze d’Oulx per motivi familiari che lo terranno lontano dai campi per un periodo di tempo indefinito.

In seguito a questa situazione, la Società e il tecnico hanno concordato una risoluzione consensuale anticipata del contratto, ponendo così termine al rapporto professionale a partire da oggi.

La decisione è stata presa in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, con l’obiettivo condiviso di tutelare al meglio le esigenze di entrambe le parti.

L’A.C. ChievoVerona desidera ringraziare sentitamente Riccardo Allegretti per il lavoro svolto, l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il futuro, sia sul piano personale che professionale".