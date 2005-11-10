Ufficiale
Nuova avventura in Serie D per Tavcar dell'Ascoli. Passa in prestito al Giugliano
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli "comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Aljaz Tavcar a Giulianova Calcio 1924.
Il Club bianconero augura ad Aljaž una stagione ricca di soddisfazioni, crescita professionale e personale, con l’auspicio che questa esperienza possa rappresentare un’importante tappa del suo percorso di maturazione.
In bocca al lupo, Aljaž!".
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