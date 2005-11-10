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Nuova avventura in Serie D per Tavcar dell'Ascoli. Passa in prestito al Giugliano

Nuova avventura in Serie D per Tavcar dell'Ascoli. Passa in prestito al Giugliano TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 17:50Serie D

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli "comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Aljaz Tavcar a Giulianova Calcio 1924.

Il Club bianconero augura ad Aljaž una stagione ricca di soddisfazioni, crescita professionale e personale, con l’auspicio che questa esperienza possa rappresentare un’importante tappa del suo percorso di maturazione.

In bocca al lupo, Aljaž!".

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