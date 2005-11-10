Ufficiale
Real Aversa, ingaggiato Silvio Cambrini dal Napoli
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Dopo una buona stagione con la formazione under 18 del Napoli, Silvio Cambrini (18) riparte dalla Real Aversa.
Il centrocampista ha all'attivo esperienze con Bologna, Empoli e Catanzaro. Ora potrà imparare molto da un veterano del professionismo come il ghanese Bright Addae (33).
Il club campano mostra solide ambizioni, avendo già tesserato specialisti della categoria come l'attaccante Ciro Favetta (31) e l'esterno Riccardo Vono (25). oltre ad aver riabbracciato la punta Alessio Faella (28).
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