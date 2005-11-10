Ufficiale ChievoVerona, dalla C arrivano Martic e Bordo. Tesserati poi anche Minessi e Ciccone

Non si ferma il ChievoVerona, che sta proseguendo la sua campagna acquisti, pescando anche dalla Serie C. Come avevamo anticipato, Manuel Martic avrebbe presto spostato il progetto dei clivensi, e così è stato: come si legge nella nota, "Martic ha una struttura fisica (193 cm) e una esperienza che gli permette di ricoprire il ruolo di difensore centrale.

Originario di Steyr, in Austria, Manuel Martic cresce calcisticamente nell’SV Vorwärts Steyr, la formazione della sua città, prima di approdare al Sankt Pölten. Con il club biancorosso conquista la promozione nella Bundesliga austriaca, categoria nella quale colleziona 53 presenze. Nell’estate del 2018 si trasferisce al Rapid Vienna, dove resta per una stagione e mezza, prima dell’esperienza in Croazia con l’Inter Zaprešić. Nel 2020 inizia la sua avventura in Ungheria con il Mezőkövesd, seguita da quella in Finlandia con l’HJK Helsinki, con cui disputa anche i turni preliminari di UEFA Champions League, trovando anche la via del gol. Nel 2023 approda in Italia al Legnago Salus. Nella stagione 2024/25 divide il campionato tra Legnago e Lecco, totalizzando complessivamente 28 presenze e 4 reti. Nella scorsa stagione ha invece vestito la maglia del Catania, proseguendo il proprio percorso nel campionato di Serie C.

Calciatore di grande fisicità, qualità ed esperienza internazionale, Martic porta in dote un importante bagaglio maturato tra Austria, Croazia, Ungheria, Finlandia e Italia.

Benvenuto Manuel!".

È altresì comunicato "l’ingaggio del centrocampista Lorenzo Bordo, classe 1996, che entra a far parte della rosa gialloblù per la stagione 2026/27.

Centrocampista centrale, Bordo porta in gialloblù esperienza, equilibrio e grande versatilità, qualità maturate nel corso di una carriera che lo ha visto protagonista tra Serie C e Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, ha successivamente indossato, tra le altre, le maglie di Matelica, Turris, Arzignano Valchiampo e Monopoli, collezionando 210 presenze in Serie C e 133 in Serie D, distinguendosi per affidabilità, continuità e spirito di sacrificio. L’ultima esperienza in Serie D risale alla stagione 2020/21, quando con la maglia del Matelica conquistò la vittoria del campionato, contribuendo al successo della squadra con 26 presenze, 4 reti e 3 assist. Dalla stagione 2021/22 ha sempre militato in Serie C, vestendo le maglie di Turris, Arzignano Valchiampo e Monopoli, confermandosi stagione dopo stagione come un centrocampista solido e di sicuro rendimento.

Lorenzo arriva a Verona per mettere la propria esperienza e le proprie qualità al servizio della squadra, rappresentando un importante rinforzo per il centrocampo gialloblù.

A Lorenzo il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia dell’AC ChievoVerona".

Non finisce poi qui la campagna acquisti. Il club si è infatti detto "lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Anthony Minessi, classe 1998, miglior marcatore dell’ultimo campionato di Serie D, Girone D", e anche che "Nicola Ciccone è un nuovo rinforzo dell’AC ChievoVerona. Il club gialloblù annuncia l’arrivo del centrocampista classe 1996, reduce dalla vittoria del Girone A di Serie D con il Vado.