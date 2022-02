ufficiale Apolloni riparte dall'Eccellenza. L'ex Parma sarà l'allenatore del GS Felino

vedi letture

Riparte dall’Eccellenza emiliana l’avventura di Luigi Apolloni come allenatore. Dopo le esperienze con Parma, dove venne promosso in Serie C, e Modena in Serie D l’ex difensore scende ancora di categoria per guidare il GS Felino. Lo comunica il club parmigiano sui propri social:

"Il nuovo allenatore della prima squadra è Luigi Apolloni. Nato a Frascati, da calciatore è stata una colonna del Parma degli anni '80 e '90. Da allenatore, tra le altre, ha guidato Parma (Serie D e Lega Pro), Modena (Serie D e Serie B) e Reggiana (Lega Pro). Con lui entra nello staff come assistente allenatore Ferdinando Piro. Benvenuto a Felino, Gigi".