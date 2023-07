ufficiale Dopo la Primavera dell'Empoli, Buscè riparte dalla D. Nuovo mister della Vibonese

Come avevamo anticipato, una volta lasciato l'Empoli, Antonio Buscè ha accettato la proposta della Vibonese, della quale è divenuto allenatore.

A darne l'annuncio, la stessa società, con la nota che di seguito riportiamo:

"L’U.S. Vibonese Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Antonio Buscè. Giocatore di lungo corso, storico capitano dell’Empoli, Buscè arriva a Vibo da campione d’Italia sulla panchina della Primavera empolese con cui ha disputato anche la Youth League, la competizione per squadre di club Under-19 organizzata dall’Uefa.

Mister Buscè sarà coadiuvato in panchina dall’allenatore in seconda Francesco Nuti, già suo vice ad Empoli. Nello staff tecnico, che la Società ha inteso costruire puntando forte sui professionisti della provincia di Vibo Valentia, anche i preparatori atletici Manuel Gallelli e Fortunato Riso ed i fisioterapisti Emanuele Franzè e Marco Sgotto (confermato). Tutti vibonesi. Antonio Buscè sarà presentato ufficialmente alla stampa la settimana prossima. Nel corso della conferenza, saranno illustrati i dettagli dell’accordo e verrà ufficializzata la composizione dell’intero staff.

Contestualmente all’annuncio ufficiale del nuovo tecnico il presidente Pippo Caffo, il Direttore generale Antonello Gagliardi e tutta la Società rivolgono i più sentiti ringraziamenti a mister Giacomo Modica ed al suo staff per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale dimostrata, augurando loro le migliori fortune umane e professionali".