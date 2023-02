ufficiale Il Città di Varese cambia in panchina. Al posto di De Paola arriva Porro

Un momento non facile per il Città di Varese che, dopo la sconfitta contro il Breno, ha optato per il cambio in panchina: sollevato dall'incarico Luciano De Paola, al suo posto Gianluca Porro.

Ecco la nota:

"Il Città di Varese comunica di aver sollevato Luciano De Paola dalla guida tecnica della prima squadra.

È altresì reso noto che, a seguito dell'esonero, il club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gianluca Porro.

A Gianluca Porro gli auguri di buon lavoro da tutto il Città di Varese".