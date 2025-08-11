Ufficiale
Morata si è liberato dal Gala per 5 milioni e ora può andare al Como: il comunicato
Alvaro Morata ha risolto il proprio prestito col Galatasaray ed è finalmente libero di firmare per il Como, via Milan. Il club turco informa infatti sui propri canali ufficiali che lo spagnolo si è liberato dai giallorossi in cambio di un indennizzo da 5 milioni di euro. Di seguito il comunicato del Gala:
Il comunicato ufficiale del Galatasaray
"Il contratto tra il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin, il suo club AC Milan S.p.A. e la nostra società è stato risolto di comune accordo.
In base all'accordo raggiunto, AC Milan S.p.A. verserà alla nostra società un indennizzo pari a 5.000.000 EUR. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai propri crediti per un importo pari a 651.562 EUR".
Editoriale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
