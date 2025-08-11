Juve, prende quota la pista O'Riley: bozza d'intesa col giocatore, Comolli lo voleva già al Tolosa

Prende quota la pista Matt O’Riley per il centrocampo della Juventus. A scriverlo stamattina è il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il centrocampista danese sarebbe seguito dai bianconeri da ormai un paio d'anni. Lo scorso agosto la Vecchia Signora ci aveva fatto un concreto pensierino, salvo poi puntare tutto su Koopmeiners dell'Atalanta. Stavolta però le cose possono andare diversamente.

Comolli lo voleva già al Tolosa

I primi approcci sono stati molto positivi e il classe 2000 del Brighton ha già dato la sua piena disponibilità al trasferimento a Torino. La Juve gli garantirebbe un quinquennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione: questa la bozza d’intesa tra le parti. Per trovare la quadra alla Juve serve però prima fare cassa vendendo i suoi esuberi: Douglas Luiz, Weston McKennie e Fabio Miretti. Il prezzo fissato da Seagulls è chiaro: ci vogliono 30 milioni per far partire l’ex Celtic. La medesima fonte racconta poi un curioso retroscena di mercato: quando ancora giocava in Scozia, precisamente nell'estate del 2023, l’attuale direttore generale bianconero Comolli aveva provato ad ingaggiarlo per il suo Tolosa. Fumata nera.

Occhio anche a Gasperini

Su O'Riley in Serie A c'è anche la Roma, dove mister Gasperini è un gran fan del ragazzo. E poche settimane fa ci aveva pensato pure il Napoli di Conte. All'estero, inoltre, O'Riley piace a Everton, Sunderland e Nottingham Forest.