Torino, Vlasic: "Zapata ci darà un aiuto grandissimo. Baroni ci riempie di fiducia"

"È stato bello vedere Duvan in campo, è il nostro capitano. Quando è entrato sono stato felice per lui, lo stiamo aspettando da molto". Nikola Vlasic, leader del Torino, parla così a La Gazzetta dello Sport prima dell'inizio della nuova stagione di Zapata: "Sta tornando. Avrà bisogno di tempo, ma quando sarà al 100% ci darà un aiuto grandissimo. Possiamo fare cose belle. Ho fiducia in questa squadra, vedo qualità. Sono positivo, sono arrivati tanti giocatori forti".

Baroni vi ha parlato? Che cosa ha cercato di comunicarvi in questo periodo?

"Il mister è sempre positivo, ci riempie di fiducia. Ci dice sempre di giocare all'attacco, di guardare in avanti: a lui piace il calcio offensivo. Parla tanto di atteggiamento, per lui la partita non è mai persa. Vuole uno scatto sul piano della mentalità".

Qual è l'elemento più prezioso di cui ha bisogno il Torino?

"Il tempo, è la cosa più evidente. È un passaggio normale quando avviene il cambio dell'allenatore. C'è bisogno di tempo per capire a fondo le idee del mister, e per permettere ai nuovi arrivati di entrare nei meccanismi della squadra: loro devono sentire come la squadra gioca e i compagni devono capire qual è il loro modo di stare in campo".