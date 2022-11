ufficiale L'Arezzo blinda il Dg. Giovannini prolunga fino al 2026, ed entra nel CdA amaranto

L'avvio di campionato è stato decisamente esaltante, e l'Arezzo ha giocato d'anticipo, blindando il Dg Paolo Giovannini con il prolungamento del contratto: tale accordo, come si legge sul sito ufficiale della società toscana, "avrà una durata triennale.

Inoltre, in occasione del prossimo consiglio di amministrazione, Paolo Giovannini entrerà a far parte del cda della Società Sportiva Arezzo, mantenendo l’incarico di direttore generale e responsabile dell’area tecnica. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà quindi composto dal presidente Guglielmo Manzo, dall’amministratore delegato Sabatino Selvaggio, dal dg Paolo Giovannini e dall’avvocato Remo Cordisco".

"Il presidente e l’amministratore delegato hanno voluto anticipare quanto sarebbe accaduto in caso di vittoria del campionato, il fatto che la proprietà non abbia voluto attendere il termine della stagione, ma abbia deciso fin da ora di estendere la sua fiducia nei miei confronti, mi rende orgoglioso perché credo che abbia riconosciuto le mie qualità non solo sportive, ma anche nella gestione del club, per perseguire l’obiettivo che ci siamo prefissi, ovvero il ritorno tra i professionisti", le parole dell'esperto dirigente dopo la firma.