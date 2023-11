ufficiale Pistoiese, ecco il primo dei tre addii annunciati. Piscitella risolve il contratto

La settimana che porta al derby contro il Prato non è particolarmente tranquilla in casa Pistoiese, con la squadra che, come noto, nella giornata di ieri non si è allenata per avere un confronto con la dirigenza, che ha ribadito l'impegno economico - con tanto di rispetto dei accordo - verso i tesserati. A ogni modo, a margine del summit, la formazione orange aveva fatto sapere che Andrei Tanasa, Facundo Marquez e Giammario Piscitella avevano manifestato la volontà di procedere alla risoluzione del contratto. Quella di Piscitella è arrivata, come si evince dal comunicato che di seguito riprotiamo:

"L'U.S. Pistoiese 1921 comunica inoltre di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Giammario Piscitella. La società ringrazia il giocatore per la serietà e l’impegno profuso durante la sua militanza in arancione, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".