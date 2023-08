ufficiale Rimini, risoluzione consensuale del contratto con Giammario Piscitella

Il Rimini Football Club comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giammario Piscitella. Il Rimini Football Club nel ringraziare Giammario per l’impegno dimostrato durante gli anni trascorsi in maglia a scacchi augura al calciatore le migliori fortune professionali e umane.