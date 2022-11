ufficiale Sancataldese, si dimette il DS Cammarata. Approderà tra i professionisti

"La Sancataldese Calcio comunica che, a seguito della richiesta di dimissioni del DS Cammarata per approdare in società che militano tra i professionisti, la società non può che accettare la rescissione consensuale, augurando importanti traguardi e ringraziando il Direttore per l'impegno e la professionalità profusa per la nostra società e i nostri colori": questa la nota della Sancataldese, formazione del Girone I di Serie D.

Il riferimento del club alla società professionistica dove approderà Giuseppe Cammarata sembra essere l'Imolese, dove il dirigente ricoprirà il ruolo di club manager. Cammarata, del resto, aveva già lavorato all'Akragas con patron Giuseppe Deni, nuovo proprietario del club emiliano.