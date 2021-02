...con Filippo Falco

vedi letture

“Stella Rossa avventura stimolante. Ostacolo lingua, mi aiuta Falcinelli. Milan grande sfida, lavoro per essere pronto”

Il nuovo colpo della Stella Rossa parla italiano. Filippo Falco vive la sua prima esperienza all’estero. “L’idea è nata all’inizio del mercato, quando il mio procuratore Mario Giuffredi mi ha comunicato l’interesse. Poi con il passare dei giorni le voci si sono fatte più insistenti. Ho accettato perché non ero mai stato all’estero e questa è un’avventura stimolante”, dice Falco a Tuttomercatoweb.

Il suo compagno di reparto è Diego Falcinelli.

“Diego mi sta aiutando tanto con la lingua. Ma sono stato accolto molto bene da tutti. Poi allenatore e staff parlano italiano, un aiuto in più”.

La lingua rappresenta un problema?

“La lingua è un ostacolo. Devo imparare l’inglese ma tutti mi stanno mettendo a mio agio. Diego ha imparato l’inglese e mi aiuta traducendo alcune cose che magari non capisco”.

Dovrà stravolgere anche qualche abitudine...

“Ho dovuto fare tutto in fretta e furia. Sono contento, è un’esperienza unica. Avevo bisogno di vivere una nuova avventura all’estero, sono contento”.

Sfiderà il Milan in Europa League.

“Sarà una bella opportunità. Il Milan è sempre stata una delle migliori squadre in Italia e in Europa in generale. Troveremo un Milan primo in classifica che sta facendo benissimo dal post lockdown. Il Milan ha esperienza ed entusiasmo”.

Si aspetta di partire subito titolare?

“Spero di esordire domenica, voglio scoprire il campionato. Siamo primi, sono curioso di scoprire tutto giorno per giorno. Ci sono abitudini diverse, il calcio è vissuto con più tranquillità rispetto all’Italia dove ci sono maggiori pressioni. Vengo da un mese e mezzo di inattività. Spero di fare almeno uno spezzone e di essere pronto per il Milan”.

Obiettivo personale e di squadra?

“Voglio ambientarmi e fare bene per aiutare la squadra a vincere un titolo. A livello personale voglio fare gol e assist e affrontare al massimo questa nuova avventura”.