...con Giocondo Martorelli

vedi letture

“Papu, occhio alla Juve. Scambio con Bernardeschi da fare: non ha rispettato le attese. Milan, un rinforzo per reparto. Rinnovo Donnarumma? Confido nella sua volontà. Entro fine mese tanti scambi”

“Parlare di mercato in questo gennaio è difficile, anomalo. Però c’è il Papu Gomez, sarà una situazione degli ultimi giorni: Percassi non intende liberarsene senza realizzare un giusto valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Dove vede il Papu a fine mercato?

“Vuole fare la Champions. Occhio alla Juventus, a cui potrebbe fare comodo”.

Darebbe Bernardeschi in cambio?

“È uno scambio che farei. Bernardeschi non ha dimostrato quello che tutti si aspettavano. È uno scambio che porterebbe vantaggi a tutti”.

Il Milan ci prova per lo Scudetto. Cosa serve sul mercato?

“Da tempo tutti abbiamo riconosciuto grandi meriti a Maldini e Massara. Però l’organico non è folto e la partita contro la Juve ne è stata una prova. Secondo me al Milan servirebbe un calciatore per reparto. Ibra non ha più trent’anni, l’età passa per tutti”.

Tiene banco il rinnovo di Donnarumma.

“Confido nella volontà di Donnarumma di rimanere. Sarebbe un atto di riconoscenza verso la società. Guadagna già soldi importanti. Farebbe una scelta anche di cuore. Spero rimanga. Può diventare una bandiera”.

E Calhanoglou?

“Sarà una trattativa lunga. Ma quando tutti vogliono raggiungere lo stesso obiettivo prima o poi le volontà aiutano a trovare un’intesa”.

La Juve ci ha provato per Quagliarella. Cerca un attaccante.

“La Juve in avanti è forte. Morata, Ronaldo, Chiesa, Kulusevski. Prendere un attaccante che non ti da spessore per aumentare il tasso tecnico non serve. Uno che deve fare mezz’ora ogni tanto non lo prenderei. Certo, Giroud o Milik sarebbero un’altra storia”.

Da chi si aspetta rinforzi?

“Ogni società vorrebbe snellire e abbassare il monte ingaggi per risanare i bilanci. Sono tutti nella stessa situazione. Prevedo tanti scambi. Non vedo operazioni di prima fascia o operazioni sensazionali. Ognuno interverrà in minima parte per migliorare le rispettive rose”.