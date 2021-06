…con Giocondo Martorelli

“Inzaghi, Inter grande chance. Donnarumma ha già la squadra. Mercato, tante idee e pochi investimenti. Fiorentina protagonista”

“Simone Inzaghi alla Lazio ha fatto molto bene, è il giusto erede di Conte per proseguire il cammino all’Inter. Conte lascia un gruppo straordinario. Inzaghi ha un’occasione per giocarsi le sue chance in maniera molto competitiva. La Champions rappresenta un’occasione per dimostrare il suo reale valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Il dopo Inzaghi sarà Sarri.

“Mi piace, lo stimo molto. Lotito farebbe un grande colpo. Ci sarà da cambiare tanto rispetto alla squadra attuale. È un colpo importante che farà divertire i tifosi e tutto l’ambiente”.

Si aspettava l’addio di Donnarumma al Milan?

“Si. Quando le cose vanno per le lunghe spesso è sinonimo di mancanza di volontà. Condivido la scelta e l’intransigenza del Milan, il club ha dato un segnale molto forte. Donnarumma ha già un accordo con un’altra squadra. Mi rifiuto di pensare che non abbia altri accordi”.

Che mercato sarà il prossimo?

“Nessuna cosa eclatante. Sarà ancora come l’anno scorso. Le società dovranno portare a casa dei soldi per sistemare il bilancio, penso all’Inter con Hakimi e Lautaro. Non mi aspetto grandi investimenti, ma tante idee”.

Chi si muoverà più degli altri?

“Mi aspetto molto dalla Fiorentina. Ho la sensazione che con l’arrivo di Gattuso possa dare una svolta alla sua annata. Mi aspetto cose di notevole qualità”.