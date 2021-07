…con Matthias Veneroso

“Spinazzola e Chiellini in azzurro al top. Mercato delle idee. Elia piace molto al Benevento. Latteh Lath? SPAL occasione importante. Avogadri alla Samb”

“Spinazzola è stato uno dei giocatori più propositivi e positivi della Nazionale, si è rivelato prezioso in entrambe le fasi. Poi l’infortunio, che è stata una macchia in un percorso straordinario. Sicuramente c’è rammarico ma rimane quanto di positivo fatto”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Matthias Veneroso collaboratore della Reset Group.

È stato uno dei pilastri anche Chiellini.

“Ha dimostrato di essere ancora uno dei punti fermi della Nazionale per carisma e qualità tecniche. È stato il simbolo della Nazionale anche in questo Europeo”.

E adesso si pensa al mercato. Cosa si aspetta?

“È un po’ bloccato, ci sono delle situazioni in evoluzione. Si muove qualcosa, non è un mercato come gli altri anni ma intelligente e ben pensato. Tutti devono sfoltire, per poi pensare alle entrate. È il mercato dei colpi in prospettiva”

Elia andrà al Benevento di Caserta?

“Le società stanno parlando. L’interesse è concreto, l’allenatore lo ha avuto per tanti anni e si sposa con le sue idee. Stiamo valutando. Il ragazzo si è preso del tempo per valutare bene quello che può essere il percorso adatto. Qualche squadra ha chiesto di lui, siamo in attesa”.

Intanto l’Atalanta sta per cedere Latteh Lath alla SPAL.

“L’Atalanta ha sempre mostrato un occhio di riguardo per i giovani. Latteh Lath ha disputato una stagione importante con la Pro Patria. Ora ha un’altra opportunità per continuare il percorso di crescita e migliorare”.

Avogadri andrà alla Sambenedettese…

“Giusto che vada a fare un’esperienza tra i grandi in una piazza molto importante. Il ragazzo è contento. Con l’Atalanta abbiamo trovato soluzioni ragionate”.