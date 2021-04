...con Mauro Meluso

“I tanti nazionali in giro per noi sono motivo di soddisfazione”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale dell’area tecnica dello Spezia, Mauro Meluso.

Ricci la novità di casa Italia. Ma ne avete tanti in giro. Mica male...

“Ricci in Nazionale è un premio al lavoro dello staff tecnico, della squadra e della società. Così come Nzola, Agudelo che non è andato perché la Nazionale non ha svolto attività, Ismajli che è già una colonna dell’Albania e Gyasi. Vuol dire che stiamo facendo bene, però...”.

Però?

“Bello avere tanti giocatori nelle varie nazionali e fare bene. Ma oltre questo dobbiamo salvarci e davanti a questo obiettivo tutto passa in secondo piano”.

I tifosi vorrebbero vedere lo Spezia in A, allo stadio.

“Dobbiamo salvarci per noi stessi perché siamo dei professionisti e perché vogliamo far vedere ai nostri tifosi la squadra in Serie A il prossimo anno. Deve essere un’ulteriore motivazione. In attesa dell’immunità di gregge dal Covid”.

Nzola, Maggiore e tanti altri. Il suo telefono squilla già in vista del mercato?

“Taglio i fili del telefono a chiunque mi chiede calciatori. Non vorrei che inconsciamente ci si culli sul risultato attuale. C’è una salvezza da conquistare”.

Il mercato riguarda anche lei. È stato accostato al Napoli.

“Sono solo voci. Non ho avuto alcun tipo di contatto. E penso soltanto alla salvezza dello Spezia”.

Ricci, Bastoni, Acampora, Galabinov e altri. A che punto sono i rinnovi?

“A cavallo del passaggio di proprietà abbiamo rinnovato Erlic e Gyasi. Ho fatto presente queste criticità alla nuova proprietà, vedremo nei prossimi giorni”.

Prossima partita: sfidate la Lazio, sulla carta non è facile.

“Abbiamo avuto un approccio alle partite sempre buono, anche quando siamo andati sotto. La squadra ha sempre cercato di fare ciò che gli chiede l’allenatore. Con alcune squadre c’è una differenza che va colmata con corsa, abnegazione e voglia di arrivare al risultato. Le vittorie contro il Milan o il Napoli certamente non ce le aspettavamo. E siamo consapevoli che dobbiamo sperare di non trovare una Lazio al meglio e noi dovremo essere al cento per cento delle nostre possibilità”.

Come sarà il prossimo mercato?

“Gli effetti della pandemia non svaniranno in breve tempo. La valanga di soldi che dovrebbe arrivare dalla Comunità Europea servirà più per per la vita sociale che per sport e spettacolo. Non sarà un mercato particolarmente vivace: sentiremo gli effetti del Covid ancora per qualche periodo, ci sono stati mancati introiti tra botteghino e sponsorizzazioni. C’è stata una contrazione di ricavi per cui non possiamo aspettarci di riprenderci subito. E l’economia non riprenderà magicamente quando saremo tutti vaccinati. Serviranno le idee, pescare in mercati differenti. Ci sarà un ridimensionamento mondiale. Riguardo ai numeri non sarà un mercato scoppiettante. In quanto ad idee ci siamo e siamo bravi a cercare”.

Tra le note liete c’è Pobega, è pronto per il Milan?

“È un profilo internazionale, ha fatto bene anche in Under 21. Abbiamo riscatto e controriscatto. Ma oltre Pobega abbiamo ragazzi di nostra proprietà come come Nzola, Gyasi, Maggiore che sono diventati patrimonio. Però, come detto, prima la salvezza”.

Ok, prima la salvezza. Ma immagino che si stia già muovendo per il prossimo mercato...

“Sono concentrato a vedere profili e tenermi pronto dinanzi a qualsiasi priorità si possa presentare per lo Spezia. Guardiamo tante partite, recentemente sono andato a vedere Svizzera-Finlandia. Abbiamo dei riscatti da esercitare e tante cose su cui lavorare. Ma prima di tutto abbiamo un obiettivo da centrare”.