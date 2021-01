...con Oscar Damiani

“Scudetto, il Milan non va sottovalutato. Torino, Cagliari e Parma: serve il mercato. Kokorin alla Fiorentina? Speriamo si comporti bene. Futuro Bruno Alves, situazione delicata: valuterà. La Roma...”

“Vista la situazione finanziaria tante società sono in difficoltà, c’è stato qualche prestito con riscatto fissato a tra due anni. Ha fatto qualcosa il Milan, ma senza investire molto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Oscar Damiani fotografa la sessione di calciomercato in corso.

Milan da Scudetto?

“La squadra ha dei valori, c’è un bel gruppo. Il Milan può giocarsela per i primi tre posti. Non va sottovalutato. Ci saranno comunque delle difficoltà inevitabili in una stagione”.

Da chi si aspetta rinforzi sul mercato?

“Da chi sta soffrendo. Torino e Parma su tutte. Hanno bisogno di qualche rinforzo per salvarsi. Ah, anche il Cagliari”.

Si aspettava il Parma in difficoltà?

“Difficile dirlo da fuori. La squadra ha avuto molti infortuni, c’è stato il cambio di società. L’allenatore non ha dato ciò che tutti immaginavano. Magari con D’Aversa girerà meglio”.

Bruno Alves tornerà in Portogallo?

“Sa quello che deve fare. Se arriveranno delle opportunità le valuterà. Per ora non voglio esprimermi, è una situazione delicata”.

Volpe può lasciare la Cremonese?

“Ci sono un po’ di squadre in Serie C, vedremo”.

Dionigi a Brescia ha rinnovato il contratto.

“Cellino lo stima, lo apprezza. La fiducia del presidente è importante”.

La Fiorentina punta su Kokorin.

“Se lo hanno scelto vuol dire che è un buon calciatore. Spero si comporti bene”.

Caos Roma: come la vede?

“Peccato. La squadra ha dei valori. L’allenatore è bravo e bisogna dargli forza. Altrimenti va in difficoltà. Giusto proseguire con Fonseca”

La Juve cerca un attaccante.

“Qualunque attaccante dovesse prendere, non migliorerebbe la squadra. Kulusevski può fare l’attaccante. La Juve è a posto così”