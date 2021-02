...con Patrick Bastianelli

‘Mercato dimezzato dalla pandemia. Falcinelli, primato in classifica e sfida al Milan: che soddisfazione! Babacar al top in Turchia. Hauge felice al Milan. Papu al Siviglia il colpo di gennaio”

“È stato un mercato diverso rispetto ai precedenti, che ha risentito anche dell’effetto della pandemia che sta colpendo il mondo intero. Un mercato con trasferimenti mirati e funzionali fatto prevalentemente di prestiti. Anche a livello internazionale non ci sono stati colpi importanti”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Patrick Bastianelli fotografa il calciomercato appena passato agli archivi.

Falcinelli è uno dei protagonisti alla Stella Rossa.

“Diego sta facendo una grande stagione da protagonista, ha realizzato 9 goal tra campionato e competizioni europee. La Stella Rossa prima in classifica e adesso una bella doppia sfida in Europa League contro il Milan, una bella soddisfazione”.

E Babacar all’Alanyaspor?

“Fin adesso ha fatto nove gol, ha segnato anche nell’ultima partita. Sta giocando nuovamente sui suoi livelli, con prestazioni di alto livello oltre alla continuità realizzativa”.

E Hauge al Milan?

“Hauge ha avuto un gran bel impatto. È felice al Milan, lavora per farsi trovare pronto ogni volta che gli viene data l’occasione”.

Pobega?

“Si sta mettendo in evidenza in serie A, con prestazioni importanti oltre ai 3 goal in campionato e 2 goal con la nazionale under 21”

Scudetto: su chi punta?

“Finalmente un campionato molto equilibrato anche nella parte alta della classifica. Credo che fino alla fine sarà una sfida tra le due milanesi con la Juventus pronta ad inserirsi”.

Il prossimo mercato risentiremo ancora della crisi o in estate assisteremo ad una sessione più movimentata ?

“Credo che la prossima sessione di mercato sarà sicuramente più movimentata anche perché è nel mercato estivo che si costruiscono le squadre e si programma l’intera stagione...il mercato appena concluso è sempre stato un mercato di riparazione dove tendenzialmente chi ha lavorato bene nel mercato estivo non ha la necessità di fare interventi importanti”.

Quale è stato il colpo di gennaio?

“A livello europeo Papu Gomez al Siviglia è stata una bella operazione e sono convinto che anche in Spagna Papu Gomez farà bene”.