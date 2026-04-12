12 aprile 1970, il Cagliari vince lo Scudetto per la prima volta. Meritando una via

Il 12 aprile 1970, all'Amsicora, il Cagliari batte per due a zero il Bari, con le reti di Riva e Gori. Il pomeriggio passa alla storia perché, con due giornate di anticipo, lo Scudetto finisce in Sardegna a dispetto di Juventus e Inter. "De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia", dirà Sandro Ciotti dal suo microfono a Tutto il calcio minuto per minuto, consegnando all'immortalità un attimo che ancora oggi, a distanza di 56 anni, sembra quasi una favola straordinaria.

Una vittoria che andava oltre. La Sardegna di quegli anni non era ancora il paradiso delle vacanze dei vip, ma un luogo ancora percepito come distante, quasi estraneo al Paese: l'espressione "ti mando in Sardegna" suonava, in certi ambienti, come una minaccia. Oggi sarebbe visto come un regalo, ma tutto inizia da quel pomeriggio.

La festa era iniziata già alla mattina, con migliaia di tifosi che avevano affollato lo stadio prima dell'inizio della partita. La città di Cagliari ha dedicato una via alla squadra che ha vinto lo Scudetto, cioè "viale Campioni d'Italia 1970". Prima i titolari, Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Niccolai, Tomasini, Domenghini, Nené, Gori, Greatti, Riva. Poi le riserve, Brugnera, Poli, Mancin, Reginato. In panchina Manlio Scopigno.