16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio

Il 16 ottobre del 1983 lo stadio Olimpico è pieno per un'amichevole. È l'ultima di Giorgio Chinaglia, Long John, centravanti e icona di un periodo storico alla Lazio. Uno dei primi ad andare negli Stati Uniti per giocare con la Perla Nera, Pelè. Nell'impianto romano c'è aria di festa, perché arrivano 40 mila spettatori a godersi una domenica baciata dal sole.

E il Chinaglia day

La sfida è fra Lazio - di cui era diventato presidente da tre mesi, dal 13 luglio - e i Cosmos, la squadra di New York dove aveva giocato per nove anni fino a settembre. I compagni di squadra rappresentavano il massimo: Pelè, appunto, ma anche Beckenbauer e Neeskens. In campo c'erano D'Amico e Carlos Alberto, storico goleador della finale di Messico 1970, oltre a Laudrup. Chinaglia gioca un tempo con i Cosmos, il primo, poi si cambia la maglia e veste biancoceleste per il secondo.

Lazio-Cosmos 3-1

Marcatori: 2' Laudrup, 26' Romero, 52' Laudrup, 76' Chinaglia.

Lazio

Cacciatori (81' Ielpo), Miele (46' Chiarenza), Piscedda, Manfredonia, Batista, Vinazzani, Cupini (46' Marini), D'Amico (46' Giordano), Meluso (46' Chinaglia), Laudrup, Piraccini (46' Calisti).

Allenatore: Morrone.

Cosmos

Birkenmeier, Carlos Alberto (46' Durgan), Beckenbauer, Rijsbergen (65' Geer), Eskandarian (82' Borja), Neeskens, Fox, Romero, Chinaglia (46' Peterson), Bogicevic, Cabanas.

Allenatore: Mazzei.