16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani

16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 16 novembre 1975, allo stadio Olimpico di Roma, è tempo di derby. Sembra uno dei tanti, invece avrà delle ripercussioni decisamente importanti in casa Lazio. Perché c'è il tecnico Tommaso Maestrelli a cui è stato appena diagnosticato un tumore al fegato, con Giulio Corsini al suo posto. C'è anche la grana Chinaglia, perché Long John voleva trasferirsi negli Stati Uniti, ai famosissimi New York Cosmos, per raggiungere in via definitiva la moglie Connie. Dopo una visita vorrebbe rimanerci sin da subito, ma la Lazio decide che non è il caso.

Così Giorgio ritorna, nell'estate del 1975. L'amore con l'allenatore non sboccia, tutt'altro. La situazione rischia di precipitare ma, in quel derby, c'è ancora da mantenere la faccia. Così Chinaglia, nel secondo tempo, pareggia il vantaggio iniziale di Giancarlo De Sisti. Non prima però di una animata discussione nello spogliatoio, di quelle che farebbero notizia anche adesso, forse di più.

Chinaglia e Corsini arrivano quasi alle mani, mentre la squadra è schierata a favore dell'attaccante. Sotto il diluvio, al ritorno in campo, c'è il pareggio, ma è la goccia che fa traboccare il vaso, segnando definitivamente il percorso di Corsini che verrà esonerato il 30 di novembre, dopo una sconfitta contro l'Ascoli.

