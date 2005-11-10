26 novembre 2000, il gol di Gabriel Omar Batistuta contro la Fiorentina. E dopo le lacrime
Andrea Losapio
Il 26 novembre del 2000, allo stadio Olimpico di Roma, i padroni di casa giallorossi ospitano la Fiorentina. Non è una partita normale per Gabriel Omar Batistuta, centravanti romanista che, di fronte, ha il suo passato. Difficile rimanere impassibili dopo gli anni in Toscana, ma la formazione di Fabio Capello cerca di replicare quanto fatto dalla Lazio nell'estate del Giubileo. Ci riuscirà vincendo contro il Parma nell'ultima di campionato, con lo Scudetto da appuntarsi sul cuore.
Nostalgia canaglia
Per Batigol la sfida è particolare, ma è Toldo a negargli la gioia del gol alla mezz'ora. Cristiano Zanetti e Totti ci provano, ma senza costrutto. Sembrerebbe un pareggio quasi scontato, se non fosse che a 7 minuti dalla fine Zago, in area di rigore viola, la serve per Guigou. Palla a Batistuta che, con un destro potentissimo, buca Toldo lievemente fuori posizione. Batistuta non esulta. Anzi, qualche lacrima scappa per avere ferito la propria (ex) squadra. La Roma vincerà per uno a zero.
Roma-Fiorentina 1-0
Marcatore: 83' Batistuta
ROMA
Lupatelli, Zebina, Aldair, Zago, Cafu, Tommasi, Zanetti, (74' Guigou), Candela, Totti, (88' Assuncao), Batistuta, Delvecchio, (68' Montella).
Allenatore: Capello
FIORENTINA
Toldo, Torricelli, (85' Chiesa), Repka, Pierini, Vanoli, Rossi, (81' Rossitto), Cois, Amoroso, (55' Bressan), Di Livio, Rui Costa, Nuno Gomes.
Allenatore: Terim.