Il 28 novembre 1982, al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli si presenta una Juventus stellare. Campioni come Paolo Rossi, Platini, Tardelli, Scirea e Boniek sfidano i bianconeri marchigiani per l’undicesima giornata di campionato. La Juve nell’ultimo mese ha inanellato una serie di prestazioni convincenti, culminate con il successo nel derby contro il Torino, deciso ancora una volta da una giocata di Le Roi Platini.

Sorpresa

Il momento attraversato dall’Ascoli è di altro tenore. La squadra di Mazzone ha raccolto pochi punti, ma tra i tifosi del Picchio c’è ancora spazio per la speranza.

I marchigiani crescono con il passare dei minuti e al 25’ trovano il meritato vantaggio. Novellino riesce a controllare il pallone tra due avversari, addomesticandolo con il petto prima di scaricare un mancino verso la porta. La conclusione non sembra particolarmente insidiosa, ma la grande densità di giocatori davanti a Zoff finisce per ostacolare la visuale del portiere, che non riesce a intervenire.

Poi, quando il primo tempo sta per concludersi, arriva anche il colpo del definitivo ko. Sugli sviluppi di una punizione dal limite, il pallone finisce nuovamente tra i piedi di Novellino: conclusione straordinaria, un gesto tecnico a metà tra il pallonetto e il tiro a giro, indirizzato verso il secondo palo. Zoff è nuovamente battuto. È il 2-0 con cui terminerà la gara.

ASCOLI-JUVENTUS 2-0

Marcatori: Novellino 25, Novellino 45

ASCOLI

Brini, Anzivino, Boldini, Menichini, Gasparini, Nicolini, Novellino, De Vecchi, Pircher (89' Muraro), Greco (76' Carotti), Monelli.

Allenatore: Mazzone

JUVENTUS

Zoff, Gentile, Prandelli, Furino, Brio, Scirea (46' Bonini), Bettega, Tardelli, Rossi P., Platini, Boniek.

Allenatore: Trapattoni