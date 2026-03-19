19 marzo 2008, Cristiano Ronaldo è meglio di George Best? Battuto il record con lo United

Il 19 marzo del 2008, a Old Trafford, il Manchester United affronta i Bolton Wanderers. Una gara normale per Sir Alex Ferguson ma che diventa speciale per Cristiano Ronaldo. Perché il portoghese riscrive la storia dei Red Devils, segnando una doppietta nel due a zero finale, dando i tre punti alla propria squadra ma, soprattutto, sorpassa il numero di gol di George Best siglati in una stagione. Fuori Gary Neville, Giggs e Rio Ferdinand, ecco che CR7 viene scelto come capitano per la prima volta.

Prima rete al nono minuto, battendo Al Habsi. Poi una punizione dai trenta metri che finisce ancora nel sacco, con il tecnico avversari che la definisce come un tocco di genio. Trentatré i gol stagionali, sorpassando appunto Best che nel 1967-68 aveva siglato trentadue reti. Un record che era durato quattro decenni. Si potrebbe obiettare che ai tempi si giocasse molto di meno, ma il portoghese li aveva segnati in 37 presenze contro le 52 del nordirlandese.

"Segnare così tanti gol è straordinario. È il segnale di un talento fuori dal comune. Non c'è nessun altro oggi nel calcio che potrebbe farlo. È semplicemente incredibile. Ha la tecnica, e si allena molto sui calci piazzati. Una cosa è metterli in porta, ma poi devi anche riuscire a segnare", disse poi Sir Alex Ferguson. Ronaldo chiuse a 42 gol, a quattro dai 46 di Denis Law.