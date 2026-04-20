20 aprile 1996, Lombardo e Conte fanno fuori l'Inter di Hodgson. 1-2 a San Siro

Il 20 aprile del 1996, a San Siro, va in scena il derby d'italia. Lontano dalle pay tv e dalla partita della domenica sera, ecco che il pomeriggio porta tutti a San Siro per vedere la squadra di Roy Hodgson contrapposta a quella di Marcello Lippi che, di lì a poco, diventerà campione d'Europa. I bianconeri devono fare a meno di Ravanelli e Del Piero, Vialli rimane in panchina seppur stimolato dai tifosi che gli chiedono di non andarsene - ma che saluterà alla fine della stagione - quindi ci sono Lombardo e Padovano davanti.

Proprio l'ex Sampdoria porta in vantaggio i bianconeri dopo quattro minuti, in contropiede, poi l'Inter attacca e ci prova, senza riuscirci. Ince colpisce il palo a inizio ripresa, poi Conte insacca con un bel tiro al volo un cross di Jugovic. A dieci dalla fine è Ganz ad accorciare le distanze: è un derby d'Italia con niente in palio, perché i bianconeri sono troppo lontani dal Milan, mentre l'Inter modificherà tutto alla fine della stagione.

Inter-Juventus 1-2

Marcatori: 4’ Lombardo, 55’ A. Conte, 79’ Ganz

INTER

Pagliuca; Pistone (67’ Bergomi), Festa, M. Paganin, R. Carlos; Fontolan, Fresi, Ince, B. Carboni; Branca, Caio (59’ Ganz).

All. Roy Hodgson

JUVENTUS

Peruzzi (61’ Rampulla); Carrera, Tacchinardi, Vierchowod, Pessotto; A. Conte (78’ Marocchi), P. Sousa, Deschamps, Jugovic; Lombardo (78’ Di Livio), Padovano.

All. Marcello Lippi