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25 aprile 2010, Pazzini mortifica la Roma di Ranieri. La Sampdoria vince due a uno

25 aprile 2010, Pazzini mortifica la Roma di Ranieri. La Sampdoria vince due a unoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Andrea Losapio
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Andrea Losapio

Il 25 aprile del 2010, all'Olimpico, la Roma ospita la Sampdoria del grande ex Antonio Cassano. I giallorossi arrivavano da primi in classifica e con 24 risultati utili consecutivi, dopo il cambio di allenatore da Spalletti a Ranieri alla terza giornata. La città sognava di vincere il campionato a nove anni di distanza dal 2001, considerato che l'ultima sconfitta risaliva al 28 ottobre del 2009.

L'Inter aveva già vinto nell'anticipo mentre la Roma iniziò benissimo con quattro tiri in porta nel primo quarto d'ora. Proprio al quattordicesimo ecco il gol, sull'asse Vucinic-Totti, con il capitano capace di segnare. Sembrava un pomeriggio di festa, con la possibilità di raddoppiare almeno quattro volte nel corso del primo tempo. Poi però Cassano - fischiato per tutto il primo tempo - si sveglia e crea il primo assist per l'uno a uno di Pazzini. Annullato un gol di Toni, per fuorigioco, poi ancora Pazzini - a tre minuti dalla fine - ecco l'uno a due finale. L'Inter capolista non si perderà più, vincendo tutto.

Roma - Sampdoria 1-2
Marcatori: 14’ Totti, 52’ Pazzini, 85’ Pazzini

ROMA
Julio Sergio; Cassetti (74’ Taddei), Burdisso, Juan, Riise; De Rossi, Pizarro; Menez, Perrotta (67’ Toni), Vucinic; Totti.
Allenatore: Claudio Ranieri

SAMPDORIA
Storari; Zauri, Lucchini, Gastaldello, Ziegler; Poli (46’ Tissone), Palombo; Semioli, Cassano (81’ Testardi), Guberti (46’ Mannini); Pazzini.
Allenatore: Luigi Delneri

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