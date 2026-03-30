30 marzo 2013, tripletta di Dzemaili e doppietta di Cavani. Il Napoli ne fa 5 al Torino
Il 30 marzo del 2013 il Torino ospita il Napoli all'Olimpico, impegnato nella ricerca del secondo posto. Il tecnico Walter Mazzarri lascia in panchina Edinson Cavani, mentre in avanti ci sono Insigne e Pandev. Diventa però la partita di Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero che va a segno al decimo minuto del primo tempo, con una conclusione da fuori area. A sorpresa arriva il pareggio, alla mezz'ora, sfruttando un'indecisione della difesa partenopea, con Barreto. Dopo un rigore sbagliato da Hamsik finisce il primo tempo.
Nella seconda frazione ancora Dzemaili insacca il raddoppio. Dentro Cavani che combina un patatrac: fallo da rigore che viene siglato da Jonhatas per il pari. Addirittura a dieci minuti dalla fine è Meggiorini a insaccare, superando Rosati in uscita e firmando il 3-2. Potrebbe sembrare finita, invece prima Dzemaili firma la sua tripletta personale, poi Cavani ne fa due, concludendo il pokerissimo degli azzurri.
Torino-Napoli 3-5
Marcatori: 10' B. Dzemaili, 30' Barreto, 47' B. Dzemaili, 74' Jonathas rig., 77' Meggiorini, 80' B. Dzemaili, 84' E. Cavani, 90' E. Cavani
Torino
Gillet, D'Ambrosio (57' Masiello), Glik, Rodriguez, Darmian, Basha, Gazzi, Cerci, Santana, Barreto (66' Jonathas), Vives (56' Meggiorini).
All. Ventura
Napoli
Rosati, Gamberini, Cannavaro, Britos (79' Armero), Maggio, Dzemaili (87' Rolando), Behrami, Hamsik, Zuniga, Insigne (65' Cavani), Pandev.
All. Mazzarri
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