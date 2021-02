9 febbraio 1975, l'Italia calcistica inizia a scoprire le qualità di Marco Tardelli

Il 9 Febbraio del 1975 durante la partita Verona-Como, vinta dai lariani per 3-1 segna una rete Marco Tardelli. L’importanza del gol risiede soprattutto nel fatto che è il primo commentato televisivamente di colui che diventerà negli anni successivi uno dei centrocampisti più forti al mondo, consacrandosi con la maglia della Juventus e vincendo un Mondiale da protagonista (segnando la storica rete del provvisorio 2-0 alla Germania Ovest nella finale di Spagna '82). Tardelli nasce come terzino destro e infatti in quel 9 febbraio veste la maglia numero 2 in un’epoca in cui i numeri ancora davano indicazioni certe del ruolo del giocatore. Quella rete, insieme alle 36 partite giocate nella stagione 74/75 in Serie B col Como, convincono il presidente della Juventus, Giampiero Boniperti, ad acquistare per 950 milioni di lire il giovane talento strappandolo alla concorrenza dell’Inter. Tardelli, grazie alle scelte di Trapattoni passerà poi a giocare come centrocampista, mostrando doti incredibili e venendo considerato per l'epoca uno dei giocatori più moderni del calcio mondiale, nonostante il suo fisico a inizio carriera non sembrava supportare le qualità tecniche.