Adani: "Juventus esempio chiaro di come il calcio italiano sia inadeguato all'Europa"

vedi letture

Ospite della BoboTv in onda su Twitch Daniele Adani ha parlato del rendimento in Europa delle formazioni italiane: “Il calcio in Italia non è adeguato alla richiesta Europa. La riprova arriva dal fatto che la Juventus, ovvero l’unica italiana in grado di vincere la Champions, nelle ultime tre stagioni è uscita contro una formazione olandese, una francese e una portoghese. Ovvero tre società che non arrivano dai campionati maggiori d’Europa”.