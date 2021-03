Adani sulla crisi della Juve: “Senza Champions difficile continuare l’attuale progetto tecnico”

Sul momento difficile della Juventus si è espresso Daniele Adani, ospite della BoboTv su Twitch: “Non vincere lo scudetto può essere un mezzo fallimento per la stagione anche se è chiaro che non si possa pensare che vinca lo scudetto per 30 anni. Questo è lo sport. Se però non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League il fallimento sarebbe completo e non ci sarebbero più i presupposti per continuare l’attuale progetto tecnico”.