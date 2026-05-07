Adidas lancia il corto “Backyard Legends”: Del Piero, Zidane e Beckham ringiovaniti con l'IA

Adidas si avvicina ai Mondiali 2026 lanciando “Backyard Legends”, un cortometraggio di cinque minuti diretto da Mark Molloy, pensato per richiamare le grandi campagne calcistiche di fine anni Novanta e dei primi anni Duemila, e basato su un cast stellare.

Il film è il nuovo tassello della piattaforma internazionale “You Got This” ed è firmato da LOLA USA, nuova agenzia del gruppo Omnicom nata dall’unione tra adam&eveDDB New York e 180 US. Protagonista del corto è Timothée Chalamet, che interpreta un talent scout impegnato a mettere insieme una squadra capace di sfidare Clive, Ruthie e Isaak, tre leggende imbattute dei campetti di quartiere. Il riferimento all’universo di “FIFA Street”, lo storico videogioco di EA Sports, è esplicito e diventa uno degli elementi centrali della narrazione.

Nel cast compaiono alcuni dei nomi più riconoscibili dello sport e dello spettacolo contemporaneo: Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Jude Bellingham e Trinity Rodman. A loro, però, si aggiungono tre figure simboliche della storia del calcio Adidas: Zinedine Zidane, David Beckham e Alessandro Del Piero, tutti ricreati digitalmente in versione giovane grazie all’intelligenza artificiale.