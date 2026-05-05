Del Piero: "È strano il destino dell'Atletico Madrid. In Spagna è dura, farà mai il salto di qualità?"

“È un destino strano. Perché alla fine, se ci pensiamo, è dura per loro vincere in Spagna”. Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky, ha analizzato l’eliminazione dell’Atlético Madrid a opera dell’Arsenal in Champions League: “Ce ne sono due, Barcellona e Real Madrid. In Europa c’è un livello più alto, forse quest’anno hanno sbagliato in Copa del Re: hanno fatto un’impresa, se portavano a casa un titolo era pur sempre un titolo.

Poi c’è da aspettarsi il salto di qualità, perché qualche soldo l’hanno speso anche loro, non è che non abbiano speso negli anni. Ora, al di là della continuità in Champions League (14 anni consecutivi, ndr), fai sempre secondo o terzo: non è facile. A un certo punto devi cambiare. Poi probabilmente a loro va bene così, per carità”.