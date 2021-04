Altobelli: "Se l'Inter non vincerà lo scudetto meglio chiedere asilo politico in un altro paese"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro Alessandro Altobelli ha parlato dello scudetto: "Scudetto! Sì, scudetto: non ho alcuna paura a pronunciare questa parola. Mi chiedo: ma quale paura dovremmo avere? Quale scaramanzia, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a questo punto del campionato? Se non dovessimo prenderci questo scudetto, vuol dire che l'Inter non ne vincerà mai più un altro nella sua storia, bisognerà chiedere asilo politico in un altro paese".